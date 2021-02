Cosenza-Reggina, Loiacono: “Dovevamo gestire meglio il vantaggio”

Finisce in pareggio il derby tra Cosenza e Reggina, con gli amaranto che si lasciano rimontare il doppio vantaggio. Al termine del match queste le dichiarazioni del difensore amaranto Giuseppe Loiacono:

“C’è tanto rammarico dovevamo essere più bravi e lucidi a gestire il doppio vantaggio, eravamo sopra di due gol e ci siamo fatti rimontare contro una squadra ben messa in campo. Dovevamo essere più lucidi a gestire il vantaggio.Dobbiamo restare sempre sul pezzo. Le partite vanno gestite per novanta minuti, bisogna essere sempre concentrati e lucidi, purtroppo accade questo in categorie, dobbiamo essere più bravi e a tenere alta la concentrazione fino alla fine così come chiede sempre il mister. Gli errori sono sempre di squadra mai del singolo, dobbiamo essere più bravi”.