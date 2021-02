Cosenza-Reggina, le formazioni ufficiali: Loiacono dal 1′, panchina per Montalto

Appena divulgate le formazioni ufficiali di Cosenza e Reggina, con i ventidue calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto. In casa amaranto, Cionek parte dalla panchina (non al meglio della condizione) e viene sostituito da Loiacono, mentre in difesa torna anche Delprato, il quale scalza Lakicevic. In attacco, Rivas prende il posto di Montalto. In panchina non figura Petrelli, il quale dovrebbe essere finito in tribuna visto il limite massimo raggiunto di riserve (12). Di seguito le scelte dei due tecnici:

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Idda, Schavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Gerbo; Tremolada; Carretta, Trotta. A disposizione: Saracco, Crecco, Ingrosso, Vera, Antzoulas, Ba, Sacko, Bahlouli, Kone, Gliozzi, Mbakogu, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Rivas. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Bianchi, Kingsley, Bellomo, Denis, Montalto, Okwonkwo. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli (Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Palermo di Bari). IV ufficiale: Valerio Marini di Roma 1.