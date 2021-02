Cosenza-Reggina, la storia in B: Possanzini, Bogdani e gli eroi del San Vito…

I sette derby in serie cadetta, completano la “storia infinita” di Cosenza-Reggina (clicca qui per la prima parte). Il bilancio sale dunque a 36 sfide giocate in campionato sul campo dei rossoblù, per un totale di diciannove vittorie per i padroni di casa, sette vittorie per la Reggina e dieci pareggi.



Il ruolino di marcia in B, è invece di perfetta parità: due vittorie per parte e tre pareggi.

I tifosi rossoblù ricorderanno con piacere sia il successo in rimonta dell’88/89 ( i gol di Padovano e Brogi, inframezzati dalla sfortunatissima autorete di De Marco, resero vana la splendida rovesciata vincente di Onorato), che il 2-0 del 95/96, firmato Tatti-Lucarelli.

Per il popolo amaranto invece, da incorniciare la vittoria del maggio 99 (Possanzini su rigore e Firmanim con la complicità di Paschetta), che consenti alla compagine di Bolchi non solo di tornare a vincere a Cosenza dopo 34 anni, ma anche di fare un passo avanti cruciale verso la serie A. Dolcissimi ricordi, anche nel settembre 2001 (fino a stasera, l’ultimo Cosenza-Reggina versione serie B), che vide Bogdani sancire i panni del match winner.

Davvero scialbi, i tre 0-0 dell’89/90, del 90/91 e nel 96/97: l’ultimo, vide entrambe le sponde contestare sonoramente le rispettive società, e costò la panchina a Buffoni, sostituito da Vincenzo Guerini.

COSENZA-REGGINA, IL RIEPILOGO DELLE SFIDE IN B

Serie B 88/89, 7^ giornata di andata (23/10/1988): Cosenza-Reggina 3-1.

Serie B 89/90, 11^ giornata di andata (5/11/1989): Cosenza-Reggina 0-0.

Serie B 90/91, 8^ giornata di andata (28/10/1990): Cosenza-Reggina 0-0.

Serie B 95/96, 8^ giornata di ritorno (24/3/1995): Cosenza-Reggina 2-0.

Serie B 96/97, 8^ giornata di andata (27/10/1996): Cosenza-Reggina 0-0.

Serie B 98/99, 15^ giornata di ritorno (16/5/1999): Cosenza-Reggina 1-2.

Serie B 2001/2002, 6^ giornata di andata (30/9/2001): Cosenza-Reggina 0-1.