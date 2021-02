Cosenza-Reggina, Baroni: “Abbiamo buttato via la vittoria”

Al termine della gara tra Cosenza e Reggina, finita in parità con i silani che rimontano due reti agli amaranto, il tecnico Marco Baroni è intervenuto in sala stampa.

“E’ una partita che ci dovrà servire, abbiamo buttato via la vittoria. Abbiamo sbagliato tantissime transizioni e purtroppo quando si tiene la gara in equilibrio il rischio è quello. C’è dispiacere. Potevamo fare balzo in classifica ma sono sicuro che questa partita ci servirà” ha detto Marco Baroni in sala stampa alla fine del derby.

“E’ un peccato buttare via queste partite, io sto cercando di dare segnali alla squadra per cercare di far capire che l’atteggiamento non deve cambiare in nessun momento della partita. Sulle situazioni in cui abbiamo riconquistato palla – ha aggiunto Baroni – abbiamo sbagliato tutte le scelte, questa situazione si è ripetuta anche in altre partite e una squadra come la nostra, con molti giocatori offensivi, deve sfruttare meglio queste situazioni e dovevamo fare qualche gol in più specie dopo il 2 a 0. Menez era nervoso, quindi stavo facendo il cambio per dare maggior peso”. No volevo rischiare Montalto perchè volevo preservarlo, se la partita non lo avesse richiesto io non lo avrei messo in campo perchè in settimana aveva avuto qualche problema. Ora mi dispiace per Stavropoulos che ha forzato ed ha avuto un riacutizzarsi del problema. Cionek non stava bene ed ha avuto un problema anche alla fine, Lakicevic ha bisogno di riposto. Come ho già detto ci sono giocatori che sono arrivati e devono ancora trovare la condizione e possono farlo solo giocando, diventeranno importanti tutti ma devono trovare condizioni fisiche perché molti non si allenavano da tanto o si allenavano in maniera individuale.

“I due gol sono arrivati in situazioni brutte – ha concluso Marco Baroni – sia nel primo che nel secondo gol, c’è bisogno di lavorare su queste situazioni, è un fatto di attenzione, ma sono convinto che le miglioreremo queste cose con il passare del tempo”.