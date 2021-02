Il Cosenza in casa: rossoblù unica squadra senza vittorie, solo cinque i gol segnati

Verso Cosenza-Reggina, per i rossoblù di Occhiuzzi il rendimento casalingo è davvero pessimo.

Tabù casalingo. Su 22 punti incamerati in questa prima metà di campionato, il Cosenza ne ha ottenuti soltanto sette dalle gare casalinghe. I lupi, sono l’unica squadra di serie B a non aver ancora vinto una partita in casa.

Il bilancio è di sette pareggi e quattro sconfitte, in undici partite. A violare il San Vito-Marulla, sono state Brescia, Salernitana, Reggiana ed Empoli. Tre invece, le squadre che non hanno trovato la via del gol: si tratta di Virtus Entella, Venezia e Pordenone.

Soltanto cinque i gol segnati dall’undici di Occhiuzzi, a fronte di dieci subiti.

COSENZA, IL CAMMINO CASALINGO

1^ giornata: Cosenza-Virtus Entella 0-0

3^ giornata: Cosenza-Cittadella 1-1

5^ giornata: Cosenza-Lecce 1-1

7^ giornata: Cosenza-Brescia 1-2

9^ giornata: Cosenza-Salernitana 0-1

11^ giornata: Cosenza-Reggiana 0-1

14^ giornata: Cosenza-Venezia 0-0

15^ giornata: Cosenza-Pisa 1-1

17^ giornata: Cosenza-Empoli 0-2

19^ giornata: Cosenza-Pordenone 0-0

21^ giornata: Cosenza-Spal 1-1