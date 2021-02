Cosenza-Reggina, febbre da derby in riva allo Stretto: la Curva Sud carica la squadra (FOTO)

Il calore della gente, in un pomeriggio gelido. Il derby calabrese tra Cosenza e Reggina (l’unico del campionato di Serie B) si è acceso questo pomeriggio a Reggio Calabria, dove gli ultras amaranto non hanno voluto far mancare il proprio incitamento in vista di quella che si preannuncia una sfida infuocata e con in palio punti importanti per la lotta salvezza. Infuocata come l’atmosfera che si è respirata questo pomeriggio in piazza della pace (alle spalle della Curva Sud dello stadio ”Oreste Granillo”), dove i tifosi reggini ed i gruppi organizzati hanno inscenato un’accoglienza da brividi alla squadra di mister Baroni, partita dal Sant’Agata e giunta sul posto in pullman, facendoci tappa prima di proseguire il viaggio verso Cosenza.

Cori, fumogeni, sciarpe, bandiere, tamburi ed un cielo amaranto hanno accolto gli uomini di Baroni, che direttamente dal pullman del club hanno potuto ammirare lo spettacolo dell’esterno, immortalandolo con i propri smartphone. Di seguito, la fotogallery del pomeriggio odierno (i video sono disponibili sulla nostra pagina Facebook):