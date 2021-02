Reggina, torna Menez e adesso sono in tre per una maglia

Il rientro dalla squalifica di Jeremy Menez, che sembra aver smaltito anche i piccoli fastidi muscolari, consente al tecnico Baroni di aumentare le frecce al proprio arco in vista del derby di lunedì sera.

Sugli esterni, infatti, il ritorno del francese tra i disponibili offre alla Reggina varietà di scelte nella zona mancina del reparto offensivo. Il tecnico potrebbe optare per riaffidare proprio a Menez quella maglia da titolare oppure confermare dal primo minuto Rigoberto Rivas, non certo reduce da una prestazione brillante contro l’Entella ma giocatore sempre pericoloso per le difese avversarie con le sue accelerazioni improvvise (così come il tecnico ha più volte ribadito). Resta in pista anche la terza opzione, quella di Daniele Liotti, bomber di questa Reggina con cinque reti il cui impiego, però, potrebbe avvenire a gara in corso.

Da valutare le condizioni di Situm (Micovschi invece dovrebbe esserci), il cui recupero per la partita di Cosenza è fortemente in dubbio.