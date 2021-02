Reggina, Micovschi e Menez disponibili per Cosenza, out Situm

In vista del derby di domani sera a Cosenza la Reggina potrà contare sulla disponibilità di Jeremy Menez e Claudiu Micovschi. Il francese scontata la squalifica ha smaltito qualche problema fisico, mentre l’esterno rumeno ha recuperato. Non sarà invece disponibili per il match contro gli uomini di Occhiuzzi, Mario Situm, ancora fermo ai box. Sono queste le anticipazioni fornite dal tecnico Marco Baroni in conferenza stampa pre partita.