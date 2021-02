Reggina, Baroni: “Noi in campo per cercare sempre i tre punti”

Alla vigilia del derby di lunedì sera contro il Cosenza, il tecnico della Reggina Marco Baroni analizza lo stato di forma della sua Reggina e presenta la sfida delicatissima di domani al San Vito Marulla.

L’importanza del derby e l’abbraccio dei tifosi

“Oggi ci sarà questo momento con i tifosi importante, perché sapere e vederli sempre accanto a noi, è importante. Ben vengano queste gare perché sono la nostra vita” ha detto Baroni.

L’avversario

“Non affrontiamo lo stesso Cosenza dell’andata, è una compagine che ha risorse di qualità sia individuali che collettive, ha solidità e compattezza. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto, un bel derby”.

Obiettivi della Reggina

“Secondo la mia filosofia non scendo mai in campo per il pareggio ma sempre per cercare i tre punti. Noi dobbiamo andare in campo per come ci alleniamo, poi è chiaro che sul campo possono esserci situazioni che possono essere modificate in corso d’opera. Io guardo l’avversario con rispetto ma penso alla mia squadra e non cambio gli interpreti in base alle squadre che affrontiamo”.

Cambio Dg e vicende societarie

“Non permetto distrazioni alla squadra, la richiamo sempre verso il nostro obiettivo che è quello di una crescita costante, lavorare con attenzione e determinazione alla ricerca sempre dei miglioramenti, sarebbe un errore pensare di aver fatto qualcosa ancora non abbiamo fatto niente c’è da affrontare ogni gara con lo stesso piglio e la stessa voglia di metterci in discussione e di migliorarci ogni partita” ha concluso il tecnico Marco Baroni.