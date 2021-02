Ex Reggina: Corazza sbaglia dal dischetto, Dall’Oglio decisivo

Doppio episodio dal dischetto per gli ex Reggina

L’Alessandria di Simone Corazza continua il suo periodo no. I grigi non vanno oltre lo 0 a 0 contro la Giana Erminio, conquistando il secondo punto nelle ultime tre partite (bottino magro per le ambizioni di inizio stagione). L’attaccante ex Reggina è protagonista sia nella prima frazione quando causa l’espulsione del difensore della Giana Bonalumi, sia nelle battute finali del match: all’82’, infatti, per un fallo di mano in area l’arbitro assegna il rigore all’Alessandria ma Corazza si fa ipnotizzare da Acerbis che para e respinge sulla sua destra.

Dal dischetto è invece decisivo l’altro ex Reggina Jacopo Dall’Oglio che grazie al rigore trasformato al 30’ della ripresa (Dall’Oglio era entrato pochi minuti prima in campo al posto di Reginaldo) conduce il Catania alla vittoria di misura sul Francavilla.