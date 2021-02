Cosenza-Reggina, la probabile formazione rossoblu: Trotta e Carretta guidano l’attacco

Quattro pareggi ed una vittoria. E’ il bilancio delle ultime cinque gare del Cosenza di Occhiuzzi, che domani sera alle ore 21 ospiterà la Reggina al ”Marulla”. Si preannuncia un derby scoppiettante tra le due squadre, entrambe a caccia di punti salvezza e con l’obiettivo finale della permanenza in Serie B.

L’undici iniziale rossoblu non dovrebbe discostarsi da quello visto nell’ultima uscita contro il Cittadella, con la differenza che Occhiuzzi potrà contare su Mbakogu e Crecco, entrambi alla prima convocazione (l’attaccante nigeriano sarà quasi certamente della partita, seppur non dal primo minuto). Ancora ai box gli infortunati Bittante e Tiritiello, non convocato per scelta tecnica Bouah.

Davanti a Falcone, dunque, dovrebbe agire la difesa a tre composta da Idda (in ballottaggio con Ingrosso), Schiavi e Legittimo. Sulle fasce, nella line a quattro di centrocampo, spazio a Gerbo a destra e Crecco a sinistra, con Petrucci e Sciaudone nel cuore del reparto. In avanti, va verso la conferma la coppia formata da Mirko Carretta e Marcello Trotta.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSOBLU

COSENZA (3-4-1-2):Falcone; Idda, Schiavi, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada; Carretta, Trotta.

BALLOTTAGGI: Idda-Ingrosso 55-45%

INDISPONIBILI: Tiritiello, Bittante

NON CONVOCATI: Bouah

Si ringrazia per la collaborazione il collega Onorio Ferraro di RLB Radioattiva