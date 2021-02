Cosenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: dubbio Cionek, torna Loiacono

Due pareggi e due vittorie consecutive. E’ questo il bilancio attuale della Reggina di Marco Baroni, che domani sera se la vedrà contro il Cosenza nell’unico derby calabrese di questa serie cadetta. Per la sfida del ”Marulla”, il tecnico amaranto ritroverà Jérémy Ménez, il quale ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a tornare in campo dal 1′. Non ce la fanno gli esterni Situm e Micovschi, out insieme al centrocampista francese Faty.

Consueto 4-2-3-1 per la compagine dello Stretto, la quale potrebbe optare per un cambiamento in fase difensiva. Davanti a Nicolas, infatti, dovrebbe essere Loiacono a fare coppia con Stavropoulos e non Cionek, in quanto apparso non al top della condizione negli ultimi giorni. Sulle fasce, invece, con molta probabilità arriveranno le conferme di Lakicevic (a destra) e Di Chiara (a sinistra). Un possibile cambiamento anche in cabina di regia, con Crimi in pole rispetto a Bianchi per affiancare Crisetig.

In avanti, spazio al ritorno di Ménez sulla fascia sinistra ed alla conferma di Edera su quella destra, con Folorunsho ad agire tra di essi sulla trequarti, alle spalle di Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Loiacono-Cionek 55-45%, Montalto-Rivas 70-30%

INDISPONIBILI: Faty, Micovschi, Situm

NON CONVOCATI PER SCELTA TECNICA: Rossi, Gasparetto, Vasic.