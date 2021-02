Cosenza-Reggina, i convocati di Baroni: Micovschi non recupera

Ritorno per Menez, restano in tre fuori

Rispetto a quanto anticipato in conferenza stampa dal tecnico Marco Baroni, l’esterno offensivo Claudiu Micovschi non è recuperato e non prenderà parte alla trasferta di Cosenza. Al termine della rifinitura questa la lista ufficiale dei 25 convocati per la gara di domani contro il Cosenza.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Kingsley, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Menez, Montalto, Orji, Petrelli.

Indisponibili: Faty, Micovschi, Situm.