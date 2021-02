Cosenza-Reggina, Occhiuzzi: “Lotteremo per i nostri tifosi”

Vigilia di derby per il Cosenza di Roberto Occhiuzzi che, domani sera al San Vito Marulla, cercherà la prima vittoria casalinga contro la Reggina. Prima del match la conferenza stampa del tecnico cosentino, che legge così la sfida.

“Noi lavoriamo sui principi e spesso in campo cambiamo modulo in maniera naturale. Da noi ci sta, lo facciamo molte volte durante la partita ruotando, non è una forzatura” ha detto Occhiuzzi.

Derby e temperatura polare

“I derby sono caldi, quindi sei su di giri, dispiace non avere il pubblico al nostro fianco, i tifosi avversari, è un derby affascinante. Io l’ho fatto da tifoso, da calciatore, in panchina posso dirvi che è affascinante, dispiace non avere tifosi al seguito, che sono la ciliegina sulla torta di ogni derby. Lotteremo per loro”.

Il campionato della Reggina

“La Serie B difficile, ci sono insidie per tutti. Noi dobbiamo guardare in casa nostra a quello che è il nostro percorso, difficile ma che affrontiamo sempre con serenità perché è quello che io devo trasmettere alla squadra, alla società, e alla gente”.

La squadra di domani

“Ho ancora qualche dubbio perché i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà. Solitamente la sera prima preparo tutto, invece questa volta aspetterò domani mattina per decidere”.