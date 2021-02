Accadde oggi: San Valentino amaranto, Napoli ko nella bolgia del Granillo

14 febbraio 1999, serie B, 3^ giornata di ritorno. Per la prima volta nella storia, la Reggina ospita il Napoli in una gara di campionato: nonostante la piccola flessione delle due giornate precedenti (sconfitta in casa con il Lecce, pareggio al Brianteo di Monza), i ragazzi di Gustinetti continuano ad accarezzare la possibilità di portare la massima serie a Reggio Calabria. La posta in palio è altissima, anche perché gli azzurri, autentico flop del torneo, si giocano una delle ultime chances di tornare a lottare per il quarto posto.

Nel giorno della festa degli innamorati, il Granillo si trasforma come sempre in un catino ribollente di tifo e passione, la partenza della compagine dello Stretto è spettacolare. Al 31′ gli amaranto passano meritatamente in vantaggio, con un’azione da manuale: Possanzini sfonda in velocità e cede la sfera ad Artico, il quale dopo il tocco di Pinciarelli scarica una rasoiata imparabile alla destra di Mondini. Passano altri due minuti ed arriva il radoppio di Tonino Martino, bravissimo nel coronare una fulminea ripartenza: controllo aereo in corsa, seguito da un destro di precisione chirurgica che elude l’uscita del portiere partenopeo.

Sugli spalti è festa grande, anche se nel finale la Reggina rischia grosso. All’83’ il signor Pin, arbitro dell’incontro, assegna un generosissimo rigore al Napoli per un contatto tra Giacchetta e Bellucci: Turrini dal dischetto spiazza Orlandoni, e riapre la partita. Sui titoli di coda, per mantenere l’importantissimo successo ci vuole tutta la bravura dello stesso Orlandoni, che respinge il tiro da due passi di Bellucci. Finisce 2-1, Reggio continua a cullare quel sogno che diventerà reltà quattro mesi dopo (ma questa, è un’altra storia…).

Di seguito, il tabellino di quel Reggina-Napoli…

SERIE B 98/99, 3^ giornata di ritorno (14/2/1999)

REGGINA-NAPOLI 2-1

Reggina: Orlandoni, Ziliani,Di Sole, Giacchetta, Martino(25′ st Cirillo), Pinciarelli(44′ st Napolitano), Firmani,Poli, Briano, Artico, Possanzini(33′ st Cozza). A disposizione: Belardi,Die, Tomic, Campo. Allenatore: Gustinetti.

Napoli: Mondini, Nielsen(1′ st Daino), Baldini, Lopez,Facci, Paradiso (8′ st Turrini),Rossitto (37′ pt Altomare),Magoni, Scapolo, Bellucci,Esposito. A disposizione: Coppola,Murgita, Mezzanotti, Shalimov. Allenatore: Ulivieri.

Arbitro: Pin di ConeglianoVeneto.

Marcatori: 31′ pt Artico, 33′ ptMartino, 38′ st rig. Turrini (rig.).