Serie B, risultati e classifica in attesa del derby calabrese

Ultime News

Due pareggi e due vittorie consecutive. E’ questo il bilancio attuale della Reggina di Marco Baroni, che domani sera se la vedrà contro il Cosenza nell’unico derby calabrese di questa serie cadetta. Per la sfida del...

Reggina

14/02/2021 | A cura di Antonio Calafiore

Il calore della gente, in un pomeriggio gelido. Il derby calabrese tra Cosenza e Reggina (l’unico del campionato di Serie B) si è acceso questo pomeriggio a Reggio Calabria, dove gli ultras amaranto non hanno voluto far...