Cosenza-Reggina: dopo aver spezzato il tabù dei rigori, Montalto può centrare un altro primato

Due gol in tre partite, il secondo ha spezzato la maledizione dal dischetto che fino a lunedì scorso aveva visto la Reggina sbagliare per tre volte di seguito. Chissà, magari i gol sarebbero stati “tre su tre”, se arbitro e guardalinee non avessero sorvolato clamorosamente sul netto placcaggio subito contro la Salernitana, a due passi dalla porta difesa da Belec. Arrivato in riva allo Stretto nelle ultime battute del mercato di gennaio, Adriano Montalto ha cominciato nel migliore dei modi la sua nuova avventura con la maglia amaranto.

In vista del derby di lunedì, l’ex Bari può regalarsi un altro primato.

“Cerca la consacrazione, anche Adriano Montalto: in caso di gol nel derby- si legge su Gazzetta del Sud- l’ex Bari sarebbe il primo giocatore della Reggina 2020/2021 a trovare la via della rete per tre gare consecutive”.

Prima di Montalto, un solo calciatore amaranto era andato in gol per due volte di seguito: si tratta di Jeremy Menez, a segno nelle prime due giornate di campionato contro Salernitana e Pescara. Adesso, tocca al “tagliagole”: un altro gol per prendersi definitivamente la Reggina, in una serata tutta da vivere…