Ex amaranto, Breda non è più l’allenatore del Pescara

Un punto in sei partite, ultimo posto in classifica. A dispetto di un buon inizio e di un mercato di gennaio che ha portato innesti di qualità, il Pescara targato Breda non è riuscito a risalire la classifica, che da tre settimane vede i biancazzurri all’ultimo posto.

Il ko di ieri pomeriggio, ad opera del Venezia, è costato la panchina al tecnico trevigiano. Per l’ex amaranto, si tratta del secondo esonero in due stagioni, dopo quello maturato lo scorso anno a Livorno .

Di seguito, il comunicato del club abruzzese.

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali.