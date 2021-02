Serie B, pari nel big match tra Spal e Empoli: la nuova classifica

Si conclude con un pareggio, quello del ”Paolo Mazza” di Ferrara, il sabato della 23^ giornata del campionato di Serie B. Un gol per parte ed un punto per parte, infatti, per la Spal di Pasquale Marino e l’Empoli di Alessio Dionisi, che si dividono la posta in palio e non stravolgono la classifica. Al vantaggio iniziale dei toscani al 28′ con Mancuso (che balza in vetta alla classifica marcatori a quota 13 reti, scavalcando Forte), ha risposto Salvatore Esposito, che nella ripresa (78′) ha realizzato un calcio di rigore.

Di seguito, il riepilogo delle gare finora disputate, i prossimi impegni del 23° turno e la classifica aggiornata.

SERIE B, 23^ GIORNATA

Monza-Pisa 0-2

Salernitana-Vicenza 1-1

Pordenone-Cittadella 0-1

Pescara-Venezia 0-2

Cremonese-Lecce 1-2

Spal-Empoli 1-1

Virtus Entella-Frosinone domenica ore 15

Reggiana-Ascoli domenica ore 17

Brescia-Chievo domenica ore 18

Cosenza-Reggina lunedì ore 21

CLASSIFICA

Empoli 43*

Cittadella 39 *

Monza 39 *

Chievo 39

Venezia 38 *

Salernitana 38*

Spal 36*

Lecce 35 *

Pordenone 32 *

Pisa 31 *

Frosinone 29

Vicenza 26 *

Reggina 25

Brescia 23

Cremonese 23 *

Cosenza 22

Reggiana 21

Ascoli 21

Virtus Entella 17

Pescara 17 *

*= una partita in più