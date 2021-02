(Ri)visti da vicino: il Cosenza raccontato da Onorio Ferraro (RLB Radioattiva)

Tre vittorie, tredici pareggi e sei sconfitte, per un totale di 22 punti. E’ questo il bilancio attuale del Cosenza di Occhiuzzi, che lunedì 15 febbraio, alle ore 21:00, sfiderà la Reggina al ”Marulla”. A pochi giorni dal derby calabrese, abbiamo contattato Onorio Ferraro – collega di Radio RLB – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione rispetto alla gara d’andata.

IL GIRONE D’ANDATA DEL COSENZA- ”E’ stata una prima parte di campionato a tratti positiva per il Cosenza, che anche nell’ultima gara in ordine di tempo contro il Cittadella ha dimostrato di non morire mai, anzi di riuscire a stare sempre sul pezzo e strappare un punto importantissimo contro una grandissima squadra. Positivo perché in un campionato più complicato rispetto allo scorso, anche a causa della pandemia, il Cosenza non ha mai perso la strada verso l’obiettivo. Anzi, la squadra è stata anche vittima – ma che non sia un alibi – di qualche episodio sfortunato. Dall’altro lato non è tutto oro ciò che luccica, anche perché manca la vittoria in casa. Ieri in conferenza stampa il presidente diceva che a questo Cosenza mancano 5-6 punti a causa dell’assenza del pubblico. Sarà anche vero, ma non deve essere un’attenuante per la squadra perché il pubblico manca in tutti gli stadi”.

22 PUNTI IN 22 GIORNATE E 16° POSTO- ”E’ un dato che deve far riflettere e anche molto. E’ stato un inizio di campionato complicato, una preparazione estiva quasi inesistente per un Cosenza che si è formato con il passare delle settimane. La mancanza dell’attaccante, ancora una volta, è pesata tantissimo tanto da rallentare il gruppo. Da questo intoppo il Cosenza non è riuscito a vincere nemmeno una gara in casa in un intero girone”.

IL MERCATO INVERNALE- ”Molti dei nuovi arrivati vanno ancora visti nel vero senso della parola. Per gli altri, tipo Tremolada, l’impatto è stato a dir poco eccellente. Un calciatore di spessore per la categoria che ha dato nuova linfa alla squadra e un punto di riferimento per i più giovani. E’ stato un mercato ottimo, perché probabilmente la perfezione nel mercato di riparazione è impossibile da raggiungere. Non so se manca ancora qualcosa, ovviamente la società ha puntato sui ruoli “scoperti” e fin qui la scelta è stata ripagata, vedremo come si evolverà il tutto nelle prossime settimane. Impossibile aspettarsi di più vista anche la storia del Cosenza sul mercato, ma di certo brucia un po’ non aver visto i soldi incassati dalla cessione di Baez essere reinvestiti sul mercato e credo di parlare a nome di molti tifosi del Cosenza. Inoltre, fa male sentir parlare Guarascio di questa cessione senza dare nessuna risposta dettagliata.”

FIDUCIA IN OCCHIUZZI – ”Il Cosenza, dopo la salvezza memorabile dello scorso anno, ha puntato con convinzione su Occhiuzzi. Il mister non è mai stato a rischio ma ovviamente vista la posizione in classifica e la zona calda che rischia di surriscaldarsi ancora di più, la possibilità di un capovolgimento in corso è sempre dietro l’angolo, anche se il tecnico ha la massima fiducia di Guarascio e del ds Trinchera (che molto probabilmente saluterà a fine anno)”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Beh, come dicevo prima è una squadra che sta crescendo con il passare del tempo perciò è ancora tutto in costruzione, ancor di più adesso che sono arrivati dei nuovi innesti, tra l’altro titolari, agli ordini di Occhiuzzi. Di certo, ad oggi, il punto di forza è sicuramente il portiere Falcone insieme a Tremolada. In pochissimo tempo l’ex Pordenone si è preso le chiavi della squadra e insieme a Petrucci e Sciaudone formano un gran bel trio a centrocampo. Anche Trotta può apportare quel qualcosa in più in avanti. Per quanto riguarda i punti deboli, ultimamente le fasce stanno risentendo di un po’ di stanchezza, ma in generale tutto il pacchetto difensivo sembra essere leggermente indietro rispetto alla condizione del resto del gruppo”.

COME ARRIVA IL COSENZA AL DERBY- ”Arriva una squadra riposata e sicuramente carica a mille, anche in virtù dell’importanza della partita e della squadra che avrà di fronte. E’ difficile dire con esattezza chi giocherà lunedì sera, ma sicuramente Occhiuzzi non vorrà fare a meno del solito Tremolada e di Trotta, titolare già nella scorsa partita contro il Cittadella. Occhio anche a Mbakogu che alla presentazione si è detto pronto in vista del derby e che sicuramente nella ripresa avrà il suo spazio in attesa che riprenda la miglior condizione”

INDISPONIBILI E RIENTRI- ”Quasi sicuramente tornerà Crecco, che è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo gli allenamenti individuali e prenderà il posto di Vera, che rischia di retrocedere nelle gerarchie. Per quanto riguarda gli indisponibili, restano out Bittante e Tiritiello mentre Gliozzi e Kone sono pronti a tornare in gruppo. Tra i convocati inoltre torna disponibile Gerbo dopo la squalifica”.