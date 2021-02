Reggina, Baroni in vista del derby: “E’ una sfida con noi stessi”

La prova di maturità, la conferma di un percorso di crescita. Il derby di Cosenza, per gli amaranto, vale davvero doppio. Lo sa bene mister Baroni, che ai microfoni della Gazzetta del Sud, ha sottolineato l’importanza di giocare una gara fatta di coraggio e personalità.

“Da quando sono arrivato- si legge sul quotidiano- sto cercando di immedesimarmi il più possibile nell’ambiente, anche se la maggior parte del mio tempo la passo al centro sportivo. Purtroppo non possiamo avere la gente al nostro fianco, ma sappiamo benissimo l’importanza che questa sfida ha sempre avuto per i nostri tifosi. Daremo il massimo, per regalargli una grande gioia. Sarà una sfida con noi stessi, il migliore dei modi per metterci alla prova e per testare i progressi che stiamo facendo. Mi aspetto una Reggina che abbia l’entusiasmo di fare la partita, di continuare a praticare il calcio per cui lavoriamo tutti i giorni col massimo impegno”.

Sugli avversari: “Sono una squadra tosta, organizzata. Sappiamo che non sarà facile affrontarli, proprio per questo dobbiamo essere ancora più motivati e pronti”.