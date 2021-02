Reggina, Baroni carica il gruppo: “Denis e Menez devono essere da esempio, Loiacono è un leone”

Crescita esponenziale. Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud (clicca qui), Marco Baroni ha analizzato i recenti miglioramenti della sua Reggina, capace di conquistare otto punti nelle ultime quattro giornate.

“La difesa è cresciuta tantissimo- si legge- e sta facendo un ottimo lavoro, così come del resto tutto il collettivo. Devo ringraziare tutti i ragazzi, per l’enorme disponibilità che mi hanno dato fin dal primo giorno. Se i difensori concedono poco, è grazie anche al centrocampo che fa il giusto filtro ed all’attacco che si sacrifica. In linea generale, sto vedendo ciò che ho chiesto, ovvero una squadra che da un lato è in grado di praticare un calcio propositivo, e dall’altro di rendere complicate le giocate altrui”.

Su alcuni singoli. “La generosità di Denis, nella partita di lunedì con la Virtus Entella? La storia di German parla da sé. Lui è uno di quei calciatori che devono essere da esempio, specie per i più giovani. Mi aspetto molto anche da Menez, non per niente l’ho stimolato parecchio. Vorrei sottolineare anche l’apporto dato da Loiacono, il nostro capitano lunedì è entrato nel recupero ma ha combattuto come un leone. Come ho già detto, i calciatori dello scorso anno per noi sono importantissimi”.