Primavera, il Pisa ribalta la Reggina e sbanca il Sant’Agata

Passare in vantaggio, per poi subire il pareggio ed il definitivo sorpasso. La Primavera amaranto cade ancora al cospetto degli avversari ed esce dal rettangolo di gioco a mani vuote. Questa volta è il Pisa ad uscire vittorioso dal confronto con la Reggina di mister Falsini, in quella che è stata la 9^ uscita in campionato.

I giovani amaranto non riescono a dare continuità al successo di Frosinone di appena tre giorni addietro (il primo in campionato) e vengono ribaltati dai toscani dopo essere passati in vantaggio con capitan Rechichi. Alla sua rete ha risposto Hanxhari, il quale ha prima pareggiato i conti e poi messo la freccia firmando i tre punti.

Per la Primavera della Reggina è il sesto ko in campionato (pareggi e vittorie sono entrambi fermi a quota uno). Sabato prossimo, l’equipe di mister Falsini (ferma al terzultimo posto a 4 punti) volerà a La Spezia per sfidare la compagine bianconera locale.

Di seguito, il tabellino del match riportato dalla Reggina 1914:

PRIMAVERA 2, 9ª GIORNATA

REGGINA-PISA 1-2

Marcatori: 38′ Rechichi (R), 45′, 59′ Hanxhari (P).

Reggina: Lofaro, Nemia, Foti (56′ Spaticchia), Pellicanò, Bongani, Carlucci, Scolaro (56′ Rao), Rechichi (67′ Russo), Domanico, Bezzon, Provazza (78′ Pannuti). A disposizione: Ammirati, Vigliani, Aliquò, Traore, Tersinio, Costantino, Zinno, Ambrogio. Allenatore: Falsini.

Pisa: Falsettini, Arapi, Bechini, Romiti, Gaffi, Del Rosso, Hanxhari (88′ Munno), Bertini, Panattoni (72′ Susso), Andreano (72′ Mazzei), Cenni (93′ Macchi). A disposizione: Connago, Selmi, Edu, Pasquini, Sabia, Falconi. Allenatore: Paffi.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Emanuele De Angelis di Roma 2 e Mattia Bartolomucci di Ciampino).

Note – Ammoniti: Andreano (P), Falsettini (P), Arapi (P), Hanxhari (P), Cenni (P), Foti (R), Domanico (R). Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1’pt, 5’st.