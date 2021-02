Reggina, nuove prove di tattica e possesso palla: il report del club

Ultime News

Reggina in campo nella mattinata odierna, quando mancano ormai soltanto due giorni all’attesissimo derby di Cosenza. Domani la rifinitura, poi la partenza per raggiungere la città dei Bruzi. Di seguito, il report diffuso...

Liverpool, Wimbledon, Southampton e Chelsea. Sono le quattro squadre contro le quali Massimo Taibi ha giocato da portiere del Manchester United, in quella stagione 1999/2000 che ancora oggi è per lui motivo di orgoglio e...

Da Cosenza a Reggio Calabria, per Gianluca Savoldi il passo fu breve nell’estate del 2001, quando venne chiamato in riva allo Stretto nel tentativo di riconquistare quella Serie A dalla quale gli amaranto retrocedettero...

Senza categoria

Approda in riva allo Stretto nel 1996, collezionando 65 presenze in tre stagioni in maglia amaranto. L’ultima annata passata alla Reggina la gioca da protagonista, agguantando la prima storica promozione in Serie A degli...