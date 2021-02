Serie B, risultati e classifica: salta il fattore campo

Un pareggio e tre vittorie esterne, nelle gare andate in scena questo pomeriggio. Tutto nel finale, tra Salernitana e Vicenza: i granata la sbloccano all’81’ con Aya, ma Giacomelli all’83’ pareggia i conti. Si rilancia il Cittadella, che con Beretta gela il Pordenone ed espugna Lignano Sabbiadoro. Continua il momento d’oro del Venezia, mentre il Pescara resta ultimo in classifica: all’Adriatico, decidono l’autorete di Sorensen ed il gol di Modolo. Successo in rimonta del Lecce, sul campo della Cremonese: Gaetano illude i grigiorossi, l’autorete di Castagnetti ed il gol di Rodriguez consentono ai pugliesi di Corini di allontanare la crisi.

Ultime News