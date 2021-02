Derby, la spinta della Curva Sud: “Appuntamento per salutare la squadra prima della partenza”

Costretti a saltare uno degli appuntamenti più importanti del campionato, ma non per questo distanti dai propri colori. Gli Ultras della Curva Sud caricheranno la Reggina in vista del derby, presentandosi nei pressi del Granillo, prima della partenza degli amaranto.

NOI VOGLIAMO VINCERE IL DERBY

In occasione della partita Cosenza-Reggina invitiamo tutti domenica 14 febbraio alle ore 16:30 alla piazza della Pace (dietro la Curva Sud), dove attenderemo il passaggio della squadra per un saluto e un incitamento prima della partenza per Cosenza. Si raccomanda tutti di indossare le mascherine e di seguire le direttive che verranno date affinché il tutto si svolga in maniera seria e nel rispetto delle normative anti Covid.

AVANTI CURVA SUD 1914