Serie D, tornano in campo San Luca e Cittanovese: programma ed arbitri

Tornano in campo, San Luca e Cittanovese: l’undici di Cozza ospiterà l’Acireale nel big match di giornata, mentre quello di Nocera farà visita al Santa Maria Cilento. Turno sulla carta agevole per l’attuale capolista Acr Messina, di scena sul proprio campo contro il Sant’Agata.

In teoria si chiude il girone di andata, in pratica le tantissime partite da recuperare, causa emergenza Covid, rendono complicato qualsivoglia bilancio. Domani pomeriggio, il girone I di serie D scenderà manderà agli archivi la 17esima giornata.