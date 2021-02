UFFICIALE- Reggina, Mangiarano è il nuovo DG

Il neo Direttore Generale amaranto sarà presente al “San Vito-Marulla” in occasione della gara tra Cosenza e Reggina valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie BKT.

Fumata bianca. Come vi avevamo annunciato nella giornata di ieri , la Reggina si è fiondata su Giuseppe Mangiarano come nuovo direttore generale per il dopo Tempestilli. Accordo raggiunto, firma apposta sul contratto e ufficialità appena arrivata da parte del club amaranto, che accoglie il suo nuovo DG (il quarto in due anni dopo Iiriti, Gianni e, appunto, Tempestilli). Di seguito, la nota del club calabrese:

Ultime News

