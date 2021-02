Reggina, Baroni studia il Cosenza: lavoro tattico al Sant’Agata

Quest’oggi è andato in archivio il secondo giorno di allenamento per la Reggina di mister Baroni, che tra le mura del centro sportivo Sant’Agata sta preparando l’importante derby del Monday Night contro il Cosenza di Occhiuzzi. Dopo la seduta di scarico di ieri, stamane gli amaranto hanno iniziato a lavorare sulla parte tattica, con il tecnico fiorentino che ha diviso l’organico in due gruppi dopo la consueta fase di riscaldamento.

Da quanto si evince dal report emesso dal club amaranto – la squadra ha provato diverse situazioni di gioco, sia in fase di possesso che di non possesso. In seguito a quest’ultime, Crisetig e compagni hanno dato vita alla consueta partitella a metà campo di fine allenamento. Anche per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.