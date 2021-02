Lunedì sera il posticipo della serie Bkt, parla calabrese. Al San Vito Marulla andrà in scena il derby tra Cosenza e Reggina. I silani di Occhiuzzi sono in serie positiva da 5 giornate: 1 vittoria e 4 pareggi, il bilancio rossoblu, con ultimo k.o. datato 4 gennaio scorso, 0-2 in casa dall’Empoli, per altro l’unico della squadra silana nelle ultime 9 giornate (nel mezzo score di 1 vittoria e 7 pareggi).

Tra i due tecnici, Occhiuzzi e Baroni primo confronto in carriera.