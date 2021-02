Orgoglio ReggioMediterranea, Diallo dall’Eccellenza alla Nazionale

In attesa di capire se e quando l’Eccellenza tornerà in campo, la ReggioMediterranea ed Ibra Diallo hanno vissuto un’esperienza da ricordare. L’esterno d’attacco amaranto, infatti è stato convocato dalla nazionale della Guinea, suo paese d’origine.

“Siamo felicissimi”, è stato il commento che il club di Croce Valanidi, nell’ufficializzare la notizia, ha affidato alla propria pagina facebook.

Questo invece, il commento del Presidente Bruno Leo, intervenuto su Gazzetta del Sud. “Sono contento per il ragazzo che nei mesi scorsi era stato già attenzionato dal settore giovanile della sua nazionale. Adesso è arrivata la convocazione nella nazionale maggiore. In questi mesi alla ReggioMed, Ibra ha dimostrato una crescita di livello mentale importante. Il ragazzo si è integrato molto bene a Reggio dove, oltre a giocare con i nostri colori, si destreggia professionalmente anche come interprete per la Questura di Reggio Calabria. Siamo felici per lui ed anche per la nostra società”.