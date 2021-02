Le ultime da Cosenza: Occhiuzzi prepara il derby con la Reggina tra rientri e acciacchi

Mancano tre giorni all’unico derby calabrese dell’attuale campionato di Serie B tra Cosenza e Reggina, in campo lunedì sera (ore 21) al ”Marulla” per la quarta giornata del girone d’andata. L’equipo di mister Occhiuzzi, fresco del pari in extremis contro il Cittadella, ha ripreso le fatiche nel pomeriggio di ieri, quando è iniziata la preparazione in vista del derby.

Una seduta caratterizzata da una serie di esercitazioni legate alla potenza aerobica prima e al possesso palla in ampi spazi poi per capitan Corsi (sua la rete dell’1-1 al 90′ al Tombolato) e compagni. In conclusione, il trainer cosentino ha diretto una partitella su porzione di campo ridotta prima di dare appuntamento ai suoi a distanza di 24 ore.

Un tema interessante sarà quello degli infortunati e di eventuali recuperi, dal momento che contro il Cittadella la squadra silana ha dovuto fare a meno di ben 8 giocatori. Dalle ultime notizie ufficiali, tuttavia, qualche rientro dovrebbe esserci. Gliozzi e Kone, ad esempio, si aggregheranno al gruppo nella giornata di oggi dopo aver svolto degli esercizi di riatletizzazione nella giornata di ieri. Si sono allenati regolarmente Sacko e Crecco, mentre proseguono le cure per Tiritiello e Bittante. Saranno da valutare le condizioni di forma di Mbakogu, mentre ritorna dalla squalifica Gerbo.