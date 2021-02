Ex amaranto, Lafferty è il nuovo centravanti del Kilmarnock

Di nuovo in campo. Esattamente un mese dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla Reggina, Kyle Lafferty trova squadra e firma con una squadra scozzese. Si tratta del Kilmarnock, squadra che milita nella Scottish Premiership (massima divisione scozzese), dove attualmente occupa il terzultimo posto.

L’ex attaccante amaranto, che in riva allo Stretto ha totalizzato una rete in nove gare disputate, ha firmato un contratto che lo lega al club britannico fino al termine della stagione ed è il primo colpo di mercato per il nuovo allenatore Tommy Wright (suo connazionale). Nella decisione del centravanti nordirlandese è prevalsa la volontà di avvicinarsi a casa, dal momento in cui in settimana aveva rifiutato un’offerta dalla Romania (Sepsi).

Per Lafferty si tratta di un ritorno in Scozia ad un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta (nel luglio 2019 lasciò il Rangers e la stagione prima militò nell’Hearts). E domani, alle ore 16.00, sarà subito sfida contro il suo passato, in quanto il calendario scozzese proporrà proprio la sfida tra i Rangers ed il Kilmarnock a Ibrox.

Le parole del suo nuovo allenatore

”L’arrivo di Lafferty? Penso che sarà un bene per entrambi – ha detto il tecnico del Kilmarnock – lo abbiamo preso perché crediamo possa darci una mano per evitare la retrocessione. Penso di poterlo aiutare e lui sarà di grande aiuto per noi. Ha esperienza, conosce il campionato e ha 33 anni con un contratto a breve termine, giocherà per il suo futuro e questo è importante”.