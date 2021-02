Boca Nuova Melito, Cogliandro: “Ripresa Eccellenza? Adesso sarebbe da pazzi”

“Avevamo fatto un incontro online con i presidenti dell’Eccellenza e in 13 ci siamo espressi sulla volontà di non ripartire: credevamo bastasse questo numero per sospendere, e non annullare, il torneo”. Così Filippo Cogliandro, presidente onorario del Boca Nuova Melito, ai microfoni del Quotidiano del Sud.

Grande stima e fiducia nel Presidente Mirarchi, ma secondo Cogliandro la ripresa del torneo di Eccellenza è impossibile. “Apprezzo gli sforzi di Saverio Mirarchi- si legge-che dimostra interesse e non lascia niente al caso, sono contento sia il presidente calabrese. Ci eravamo fatti l’idea di una ripartenza improbabile, in caso di ripresa, sarà difficile arrivare fino alla fine. Basti osservare la serie D, dove sono meglio attrezzati e organizzati rispetto a noi, anche per affrontare l’attuale situazione: ogni settimana ci sono 3-4 rinvii. La situazione resta seria come ad ottobre, sarebbe da pazzi riprendere adesso, meglio aspettare settembre”.

L’emergenza Covid, ha toccato da vicino i biancorossi. “Anche in casa Boca Nuova Melito contiamo sei persone- ha concluso Cogliandro-tra squadra e dirigenza, che in questi mesi sono risultate positive”..