Reggina, attenta al fortino del Cosenza: in difesa, solo Monza e Chievo meglio dei silani

Verso Cosenza-Reggina, numeri "borderline" per i lupi: attacco poco prolifico, ma il rendimento difensivo è da big del campionato.

Finalmente in serie B. Dopo diciannove anni di attesa, Cosenza-Reggina torna a disputarsi tra i cadetti.

Sfida delicatissima e posta in palio molto alta su entrambi i fronti, con gli uomini di Occhiuzzi che fino ad oggi hanno messo in evidenza un rendimento completamente opposto tra attacco e difesa. Se le marcature realizzate sono soltanto diciassette, alla voce “gol subiti” i lupi viaggiano a ritmi da big, avendo incassato diciannove reti in ventidue giornate.

Quella silana, dunque, è la terza miglior difesa della serie B, alle spalle di Monza e Chievo, con una media di 0,8 gol subiti a partita. Ben sette i cleen sheet ottenuti fin qui dall’estremo difensore Falcone, decisivo nella gara d’andata al Granillo, in cui neutralizzò il penalty di German Denis.

Montalto e compagni sono avvisati, per superare la prova del nove sarà necessario scardinare il bunker rossoblù…

Santo Romeo