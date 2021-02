Cosenza-Reggina, RNP remember: quando Bogdani fece impazzire il muro amaranto…

30 settembre 2001, serie B, 6^ giornata di andata. Ritornata in B dopo aver perso lo spareggio col Verona, la Reggina guidata da Franco Colomba cerca il pronto ritorno nell’olimpo del calcio. Archiviata la sconfitta nel debutto di Ancona, la compagine dello Stretto ha subito ingranato la marcia, centrando tre vittorie di fila ed un pareggio nelle successive quattro giornate.

Il derby di Cosenza rappresenta una tappa importantissima per Vargas e compagni, chiamati a dare un altro segnale forte alla concorrenza, in un appuntamento sentitissimo da entrambe le tifoseria. Il tripudio amaranto, ad un quarto d’ora dalla fine: Vicari sfonda sulla destra e mette in mezzo, laddove Erjon Bogdani entrato da soli tre minuti, anticipa tutti ed insacca, proprio sotto il settore gremito in ogni ordine di posto dai sostenitori reggini. Cosenza 0 Reggina 1, è la quinta vittoria di fila, tra campionato e coppa, a danno dei cugini rossoblù.

Di seguito, il tabellino della gara.

SERIE B 2001/2002

Cosenza-Reggina 0-1

Cosenza: Falcioni, Paschetta, Parisi, Modesto, Di Sole, Moscardi, Giandebiaggi (46′ Pavone), Edusei, Zaniolo (72′ Tatti), Giampaolo (59′ Colle), Lentini. Allenatore: De Rosa.

Reggina: Belardi, Morabito, Vargas, Franceschini, Vicari, Cozza, Mamede (79′ Veron), Casale, Mozart, Savoldi (85′ Jiranek), Dionigi (72′ Bogdani). Allenatore: Colomba.

Arbitro: Bertini di Arezzo.

Marcatore: 75′ Bogdani.

Note-Spettatori 10.991, settore ospiti gremito in ogni ordine di posto. Ammoniti: Vargas (R), Cozza (R), Mozart (R), Dionigi (R), Veron (R). Espulso al 58′ Di Sole (C) per doppia ammonizione.