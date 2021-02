Serie B, i FLOP della 22^ giornata

Spal, un altro blackout. Il Lecce si butta via nel finale. Simeri-Salvi, il peggio di Ascoli-Frosinone.

FLOP SQUADRE

1)Spal-Riecco la “smemorata” Spal, che nel momento di fare il passo avanti decisivo ne fa due indietro. La qualità non si discute, ma senza continuità…

2)Lecce-Un punto in due gare casalinghe, ennesima occasione gettata al vento. Contro il Brescia sembrava fosse suonata la sveglia, ma il tracollo finale sentenzia che i giallorossi sono ancora in crisi.

3)Virtus Entella-La generosità non basta, a Reggio Calabria arriva il terzo ko consecutivo in altrettanti scontri diretti.

FLOP CALCIATORI

1)Simone Simeri (Ascoli)-Folli assoluta dell’ex Bari, che stende Bardi con un pungo e si vede sventolare davanti al naso un inevitabile rosso diretto.

2)Alessandro Salvi (Frosinone)-I suoi stanno ottenendo una vittoria che vale ossigeno puro, lui al 94′ rovina tutto con il fallo su Bidaoui che porta al rigore per l’Ascoli.

FLOP ALLENATORI

1)Pasquale Marino (Spal)-Vale il discorso fatto per i suoi ragazzi. Croce e delizia, ma per tornare in A certi cali di tensione non possono più essere consentiti.

2)Eugenio Corini (Lecce)-Ha ragione nel dire che stavolta i pugliesi avrebbero meritato di più, ma il modo con cui è stata gettata la vittoria lascia davvero perplessi.

f.i.