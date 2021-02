Reggina, Tempestilli: “Non vedevo un percorso chiaro, ma non c’è stato alcuno screzio”

“Perché me ne sono andato? Perché non vedevo un percorso chiaro e con la mia coerenza ho deciso di salutare lasciando lì un contratto di un anno e mezzo”. Ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Antonio Tempestilli ha spiegato così le proprie dimissioni da direttore generale della Reggina.

“Ringrazio il presidente Gallo e tutta la società-ha proseguito Tempestilli- per il tempo che abbiamo trascorso insieme. Se Gallo ha provato a dissuadermi? No, assolutamente. Ha ascoltato e accettato le mie motivazioni e accolto le mie dimissioni”.

Un addio senza troppe polemiche, che allontana le ipotesi riguardanti screzi interni. ” Non c’è stato alcun tipo di screzio. La scelta è stata mia per le motivazioni che ho già spiegato. Detto questo faccio un grande in bocca al lupo alla Reggina e ai suoi tifosi per il futuro”.