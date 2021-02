Reggina, inizia la preparazione in vista del derby col Cosenza

Archiviato il successo sull’Entella, per la Reggina è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato, che il calendario proporrà tra quattro giorni con il derby calabrese contro il Cosenza (lunedì 15 febbraio ore 21). La squadra di mister Baroni è già al lavoro per preparare la sfida del Monday Night del ‘Marulla”, dove vi sarà il secondo atto stagionale tra le due squadre (la gara d’andata finì 0-0).

Gli amaranto hanno subito ripreso le fatiche al centro sportivo Sant’Agata, dove il tecnico fiorentino ed il suo staff hanno ritrovato la squadra all’indomani della pesante vittoria contro l’Entella. Nel corso di questi giorni vi sarà la vera e propria preparazione alla sfida, con la squadra che si addentrerà nel lavoro tattico dopo la seduta di scarico odierna. Nel frattempo, si monitoreranno anche le condizioni degli acciaccati Situm, Micovschi e Faty (la sensazione è che almeno uno di loro possa recuperare). Rientra dalla squalifica, invece, Jérémy Ménez.

Il lavoro svolto oggi

Stamane – si legge nel report presente sul sito ufficiale del club amaranto – il gruppo si è ritrovato presso il centro sportivo Sant’Agata per iniziare il percorso di avvicinamento al derby di lunedì con il Cosenza.

Allenamento defaticante in palestra per chi ha preso parte alla gara di ieri, esercizi di natura atletica e a tema con il pallone per il resto del gruppo.

Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina.