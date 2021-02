Reggina, il migliore di RNP: Folorunsho ormai è una certezza

Dalla sfida di ieri sera con la Virtus Entella, è arrivata l’ennesima conferma: Michael Folorunsho è diventato una sorta di ago della bilancia nei meccanismi del gioco di Baroni, i suoi movimenti sono sempre più importanti.

Altra prestazione di grande livello per l’ex Lazio e Bari, il quale, dopo un periodo di ambientamento, è tornato ad essere quel centrocampista completo, a tratti devastante, ammirato ai tempi della Virtus Francavilla.

Il numero 90, secondo ReggioNelPallone, è stato il migliore in campo di Reggina-Virtus Entella.

Folorunsho 7 (il migliore in campo): corre, fa a sportellate, ci mette grinta ed intensità e si guadagna il rigore all’11’. Altra gara sontuosa per l’italo-nigeriano, costantemente a caccia del pallone e sempre in anticipo sugli avversari