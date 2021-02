Reggina-Entella, l’MVP dei nostri lettori: new entry Stavropoulos, in punta di piedi…

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Adriano Montalto, Michael Folorunsho e Dimitris Stavropoulos sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la ventiduesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta allo stadio ”Granillo” contro l’Entella e terminata con il risultato di 1-0.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del difensore Dimitris Stavropoulos, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Prestazione sontuosa da parte del greco, piacevole sorpresa di questo campionato per gli amaranto, che da qualche gara a questa parte hanno affidato a lui le chiavi della difesa (in coppia con Cionek).

Il difensore ellenico ha ottenuto 118 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Trentanove sono andate all’indirizzo di Folorunsho, trentatré a Montalto.

Appuntamento a lunedì 15 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Cosenza-Reggina.