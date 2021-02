Reggina-Entella, i voti dei Quotidiani sportivi: Folo e Montalto i migliori

Seconda vittoria consecutiva per la Reggina che batte la Virtus Entella al Granillo grazie al rigore trasformato da Montalto dopo dodici minuti di gioco. Per i Quotidiani sportivi voti molto simili quelli degli amaranto con l’autore del gol e chi si è procurato il rigore (Folorunsho) tra i migliori per media voto. Ecco i voti di Gazzetta dello Sport e TuttoSport:

GAZZETTA DELLO SPORT – Nicolas 6; Lakicevic 6, Cionek 6,5, Stavropoulos 6,5, Di Chiara 6 (94′ Loiacono s.v.); Bianchi 6 (67′ Crimi 6), Crisetig 5; Edera 5,5 (67′ Liotti 5,5), Folorunsho 6,5, Rivas 5,5 (62′ Denis 6); Montalto 7 (62′ Orji 5,5). All.: Baroni 6,5.

TUTTOSPORT – Nicolas 6,5; Lakicevic 6, Cionek 6,5, Stavropoulos 6, Di Chiara 6,5 (94′ Loiaconos.v); Bianchi 6 (67′ Crimi 6), Crisetig 6; Edera 6 (67′ Liotti 6), Folorunsho 7, Rivas 6 (62′ Denis 6,5); Montalto 7 (62′ Orji 6). All.: Baroni 7.