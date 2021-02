Il punto sulla Serie B: colpaccio del Pordenone a Ferrara, Pescara indenne a Empoli

Ventiduesima giornata di Serie B colma di pareggi e con poche gare che hanno sancito un vincitore ed uno sconfitto. Apre la giornata la partita tra SPAL e Pordenone, con i ramarri che tornano inaspettatamente alla vittoria dopo tre turni; da i primi responsi il duo offensivo Butic-Ciurria, autori di una rete a testa. Continua la marcia del Venezia, che dopo aver ottenuto il massimo dei punti contro il Frosinone, batte anche la Cremonese; fondamentale, ai fini del risultato, la rete di Francesco Forte, che acciuffa Mancuso in vetta alla classifica marcatori. Colleziona il terzo pareggio di fila la Salernitana, che riprende in extremis il Pisa grazie ad un gol di Casasola. Non riesce a mantenere il vantaggio 6 punti l’Empoli, che non riesce a portare a casa i 3 punti contro il Pescara; i delfini, nonostante il risultato positivo in casa della capolista, non riescono a schiodarsi dal fanalino di coda della classifica. Del passo falso degli azzurri ne approfitta il Monza, i brianzoli superano di misura il Vicenza; non basta ai Berici la rete all’esordio di Davide Lanzafame. Continua il periodo di digiuno del Lecce, i salentini non riescono ad andare oltre il pari neanche contro il Brescia; è da quattro turni che i giallorossi non vincono. Ottiene un punto d’oro il Cosenza, la compagine calabrese agguanta il Cittadella al 90’ grazie al gol di Corsi, che sigla la sua prima marcatura in Serie B. Continua la Dionisi-mania – 3 reti in 3 partite – ad Ascoli, l’ex attaccante ciociaro ha siglato la rete che ha permesso ai bianconeri di pareggiare la partita contro il Frosinone; la squadra laziale paga un’ingenuità di capitan Salvi che, a pochi minuti dal triplice fischio, atterra Bidaoui in area di rigore. Continua la corsa alla promozione il Chievo Verona: i clivensi hanno raccolto, contro la Reggiana, il tredicesimo risultato utile consecutivo. Chiude la giornata la partita tra Reggina e la Virtus Entella, la squadra di mister Baroni continua a macinare punti: seconda vittoria consecutiva e tre punti dalla zona play-out.

Santo Nicolò