Cosenza-Reggina, designato l’arbitro Marinelli

Si torna subito in campo per la 23esima giornata di serie B. Rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno. Il derby tra Cosenza e Reggina, posticipo del lunedì sera alle ore 21, verrà arbitrato da Marinelli.

Queste tutte le designazioni della 23esima giornata di serie bkt:

Monza-Pisa Abisso

Salernitana-L.R. Vicenza: Camplone

Cremonese-Lecce: Guida

Pescara-Venezia: Illuzzi

Pordenone-Cittadella: Paterna

SPAL-Empoli: Mariani

Virtus Entella-Frosinone: Maggioni

Reggiana-Ascoli: Ayroldi

Brescia-ChievoVerona: Di Martino

Cosenza-Reggina: Marinelli; Assistenti Zingarelli – Palermo

Quarto Uomo: Marini