Serie B, la TOP UNDICI della 22^ giornata

Due calciatori amaranto, nella top undici scelta da ReggioNelPallone.

Il modulo della 22^ giornata, è il 4-3-1-2. In porta Belec della Salernitana, autore di due parate strepitose che hanno consentito ai granata di restare in partita in quel di Pisa. Sulle corsie laterali, a sinistra troviamo Casasola, compagno di Belec: il gol del 2-2 campano, porta la firma del jolly argentino, già presente nella scorsa top undici. A destra, un altro terzino goleador: anche il Cosenza pareggia sui titoli di coda, beffando il Cittadella grazie a corsi. In difesa, gioventù ed esplosività: conferma per Stavropoulos della Reggina, accanto a lui Bettella del Monza.

Il vertice basso del centrocampo a tre è Obi del Chievo, decisivo nella vittoria dei clivensi sulla Reggiana. Insieme all’ex Inter, troviamo uno dei centrocampisti più completi della categoria, ovvero Ricci dell’Empoli (anche lui in gol), e Michael Folorunsho, confermatosi anche contro l’Entella come uno dei punti di forza della Reggina targata Baroni.

Sulla trequarti spazio a Ciurria, decisivo con un gol ed un assist nella vittoria del Pordenone a Ferrara. Coppia d’attacco, formata da Ayè del Brescia e Rodriguez del Lecce, avversari nella sfida del via del Mare: il primo ha regalato il pari alle rondinelle, il secondo aveva portato in vantaggio i salentini al primo pallone toccato, con un elegante tocco sotto misura.

A guidare la top 11 di RNP, questa volta è Attilio Tesser, tornato con il suo Pordenone a respirare l’aria dei playoff.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

Belec (Salernitana); Corsi (Cosenza), Bettella (Monza), Stavropoulos (Reggina), Casasola (Salernitana); Folorunsho (Reggina), Obi (Chievo), Ricci (Empoli); Ciurria (Pordenone); Rodriguez (Lecce), Ayè (Brescia). Allenatore: Tesser (Pordenone).