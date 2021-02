Serie B, i TOP della 22^ giornata

Monza in volo verso la A, sorpresa Pordenone, la Reggina ci ha preso gusto. Ayè e Obi, colpi all’ultimo respiro. Zanetti, il Venezia è tornato.

TOP SQUADRA

1)Monza-Il finale “folle” di Vicenza vale la conferma del secondo posto. Nove risultati utili consecutivi, figli di una qualità impressionante.

2)Pordenone-Ridimensionati dal mercato invernale, i friulani ci ricordano quanto è imprevedibile il torneo cadetto, firmando l’impresa di giornata in quel di Ferrara.

3)Reggina-Un altro scontro diretto vinto, terza partita di fila senza subire gol. Con l’Entella forse è stata più dura del previsto, ma gli amaranto stanno cominciando a viaggiare su ritmi importanti.

TOP CALCIATORI

1)Patrick Ciurria (Pordenone)-Fa ammattire l’allegra difesa avversaria dall’inizio alla fine. Suo il gol che riporta avanti i ramarri, suo l’assist che chiude i giochi.

2)Florian Ayè (Brescia)-Torregrossa ceduto, Donnarumma non decolla. Ed allora, tocca al francese salvare le rondinelle: terzo gol in due gare, quello di Lecce pesa come un macigno.

3)Joel Obi (Chievo)-Valore aggiunto di un Chievo che non si ferma più. Comanda le operazioni a centrocampo, prima di mandare ko la Reggiana a tempo abbondantemente scaduto.

TOP ALLENATORI

1)Attilio Tesser (Pordenone)-Lo hanno privato di uno dei calciatori più forti della B, ma lui sembra non aver fatto una piega. Per maggiori info, chiedere alla Spal…

2)Paolo Zanetti (Venezia)-Dieci punti in quattro giornate, i suoi ragazzi sono tornati a giocare quel calcio spumeggiante apprezzato da tutti ad inizio stagione.

3)Christian Brocchi (Monza)-“Sogno di portare Monza in serie A”, ha dichiarato dopo l’exploit di Vicenza. Se continua così, ci riuscirà sicuramente.

f.i.