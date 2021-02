Accadde oggi: Reggina padrona del San Siro, l’Inter si salva con un “orrore” arbitrale

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto. Campionato 2000/2001: Inter-Reggina finisce in parità, ma che beffa!

11 febbraio 2001, serie A, 1^ giornata di ritorno. Con l’acqua alla gola dopo 3 sconfitte consecutive, la Reggina torna a distanza di una settimana al San Siro di Milano: gli amaranto, che sette giorni prima era stati sconfitti di misura dal Milan, questa volta sfidano l’Inter. All’andata, l’undici di Colomba aveva ottenuto una memorabile vittoria in rimonta ai danni dei nerazzurri, causando le dimissioni di Marcello Lippi, preannunciate dallo stesso tecnico con una conferenza stampa che passò alla storia.

Il pronostico dice “uno”, ma la compagine dello Stretto regala ai numerosissimi tifosi al seguito una prestazione di quelle da stropicciarsi gli occhi. Gli amaranto, subito pericolosissimi con Cozza, trovano il gol al 13′ grazie ad una sventola su punizione di Oshadogan, ma il signor Serena, arbitro della gara, rende vana la prodezza in quanto la battuta era da considerarsi a due, mentre il difensore aveva calciato direttamente in porta. La partenza spint, viene comunque sugellata al 21′, quando Dionigi sale in cielo sugli sviluppi di un angolo ed incorna imparabilmente sotto l’incrocio. Il settore ospite impazzisce, dopo il vantaggio la Reggina sfiora a più riprese il raddoppio (“Sembrano il Real Madrid“, urla in diretta Josè Altafini, all’epoca telecronista di Tele +).

A rimettere in piedi i padroni di casa, guidati da Tardelli, ci pensa un errore surreale del direttore di gara. Siamo al 40′ quando su un cross di Zanetti, Vieri cintura Oshadogan e lo buotta giù. Sarebbe fallo a favore della difesa reggina, ma Serena indica il dischetto, tra lo stupore dei padroni di casa e le furibone proteste ospiti. Lo stesso Vieri trasforma dal dischetto, ma la rabbia amaranto non si placa: nell’intervallo il Presidente Foti è una furia, mentre le telecamere riprendono Oshadogan che sferra un pugno alla porta che indirizza verso gli spogliatoi.

Il risultato non cambiera più, anche se a 14 minuti dalla fine i tifosi reggini si disperano nuovamente: il tiro di Mamede sembra destinato in fondo al sacco, ma Frey strozza l’urlo di gioia del portoghese con una parata capolavoro. Inter-Reggina 1-1, sullo Stretto la contentezza per una gara tutta cuore ed orgoglio fa da contraltare alla rabbia per il clamoroso torto subito..

Di seguito il tabellino della sfida.

SERIE A 2000/2001, 1^ giornata di ritorno (11/2/2001)

INTER – REGGINA 1-1

Inter: Frey, Simic, Blanc, Cordoba, J.Zanetti, Jugovic, Di Biagio (28′ st Seedorf), Dalmat, Serena (1′ st Brocchi), Vieri, Ferrante (9′ st Sukur). In panchina: Ballotta, Gresko, Cirillo, Farinos. Allenatore: Tardelli.

Reggina: Taibi, Oshadogan, Vargas, Stovini, Vicari, Zanchetta (29′ st Caneira), Mamede, R. Veron (40′ st Mozart), Morabito, Cozza (32′ st Marazzina), Dionigi. In panchina: Belardi, Mezzano, Bernini, Nassi. Allenatore: Colomba.

Arbitro: Serena di Bassano del Grappa.

Marcatori: 21′ pt Dionigi, 41′ pt rig. Vieri.

Note: Spettatori 40mila, di cui 3.000 reggini. Ammoniti: Oshadogan, R.Veron, Vicari e Brocchi. Angoli: 5-6.