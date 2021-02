Serie B: Ascoli-Frosinone, pari bianconero al 95′. La nuova classifica

Serie B, 22^ giornata: nel posticipo di ieri sera, l'Ascoli di Sottil ha raggiunto il Frosinone di Nesta in pieno recupero.

Zona Cesarini? No, chiamatela pure zona Ascoli. Dopo aver battuto Reggina e Brescia nei minuti di recupero, i bianconeri trovano ancora una volta il gol sui titoli di coda, evitando così la sconfitta contro il Frosinone. Ospiti in vantaggio al 60′ con Novakovich, pareggio dei padroni di casa al 95′ con un calcio di rigore trasformato dal grande ex della sfida, ovvero Dionisi.

SERIE B 22^ GIORNATA

Empoli-Pescara 2-2

Lecce-Brescia 2-2

Spal-Pordenone 1-3

Pisa-Salernitana 2-2

Venezia-Cremonese 3-1

Vicenza-Monza 1-2

Cittadella-Cosenza 1-1

Ascoli-Frosinone 1-1

Reggina-Virtus Entella mercoledì 19:00

Chievo-Reggiana mercoledì 21:00

CLASSIFICA

Empoli 42

Monza 39

Salernitana 37

Chievo 36 *

Cittadella 36

Spal 35

Venezia 35

Lecce 32

Pordenone 32

Frosinone 29

Pisa 28

Vicenza 25

Brescia 23

Cremonese 23

Reggina 22 *

Cosenza 22

Reggiana 21 *

Ascoli 21

Virtus Entella 17 *

Pescara 17

*=una partita in meno