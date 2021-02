Reggina-Virtus Entella: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Per il posticipo della 22^ giornata di serie B la Reggina ospita al “Granillo” la Virtus Entella. Gli amaranto giungono all’impegno infrasettimanale con all’attivo 3 risultati utili consecutivi, mentre i biancocelesti sono reduci da due sconfitte contro Cosenza e Reggiana. Unico incrocio ufficiale quello del 17 ottobre scorso a Chiavari, con la partita che si concluse con un pareggio per 1-1. Match fondamentale per Reggina ed Entella, in cerca di punti pesanti per lasciarsi alle spalle l’insidiosa zona play-out.

Probabile formazione Reggina

Mister Baroni va verso la conferma in blocco dell’undici titolare che ha espugnato l’Adriatico sabato scorso, fatta eccezione per lo squalificato Menez. Confermati dunque in difesa Stavropoulos e Lakicevic, con Delprato ancora non al top. Crisetig in cabina di regia affiancato nuovamente da Crimi, con il trio Edera-Folorunsho-Rivas (quest’ultimo in ballottaggio con Okwonkwo) alle spalle di Montalto unica punta.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Folorunsho, Rivas, Montalto. All. Baroni

Probabile formazione Virtus Entella

4-3-1-2 il modulo di riferimento per mister Vivarini, che al Granillo sarà costretto a rinunciare a Poli per squalifica. Al suo posto Pellizzer, pronto ad affiancare Chiosa; Costa e Coppolaro sulle fasce a completare la linea difensiva. A guidare il centrocampo saranno Mazzocco, Brescianini e Paolucci, che sembra in vantaggio su Nizzetto, mentre in avanti spazio al tandem Brunori-Capello, con Schenetti sulla trequarti e Mancosu pronto a subentrare a partita in corso.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo, Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Paolucci, Brescianini, Mazzocco; Schenetti, Brunori, Capello. All. Vivarini

Reggina-Entella, pronostico

Reggina che parte con i favori del pronostico secondo i maggiori siti di scommesse sportive, con la vittoria amaranto quotata rispettivamente 1,92 e 1,95 (quote Snai/Sisal Matchpoint), “contro” la quota 4,15 del segno 2; pareggio a quota 3,15 per entrambi i bookmakers. Da segnalare il segno “1X+UNDER 2,5” a quota 1,90 (Sisal).

Reggina-Entella dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 19 della gara tra Reggina e Virtus Entella. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

