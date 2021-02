Reggina-Virtus Entella, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Un solo dubbio per Baroni, mentre la sfida contro la Virtus Entella bussa alle porte. Sui quotidiani locali e nazionali, tiene banco la questione relativa al sostituto di Jeremy Menez. Secondo Gazzetta del Sud e Quotidiano del Sud, sarà Rivas a giocare al posto del francese. La Gazzetta dello Sport invece, ipotizza l’inserimento di Liotti, mentre il Corriere prevede lo spostamento di Folorunsho, con Bianchi trequartista centrale.

Per il resto, conferma in blocco della squadra scesa in campo sabato scorso, allo stadio Adriatico di Pescara.

REGGINA-VIRTUS ENTELLA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto.

REGGINA-VIRTUS ENTELLA, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

4-4-2: Nicolas; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Rivas; Montalto.

REGGINA-VIRTUS ENTELLA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Liotti; Montalto.

REGGINA-VIRTUS ENTELLA, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-2-3-1: Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Bianchi, Folorunsho; Montalto.